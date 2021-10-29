Юлия Ефимова: не могу вернуться в США. У меня не пускают собаку

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что пока не может вернуться в США. В октябре спортсменка выступила на этапах Кубка мира в Катаре и в Казани, на протяжении долгого времени она живёт и тренируется в США.
«Ужесточили правила по въезду. Теперь можно въезжать только по вакцинации, и это не по нашим вакцинам.
Всё равно пока не могу вернуться в США, у меня не пускают собаку. Есть правило, что собаки, побывавшие в определённых странах, в том числе в России, не могут обратно заехать. Я уже с августа всё пытаюсь это сделать, с документами найти выход. Пока она в Москве, хотела взять в Казань, но с расписанием и гостиницами всё это тяжело», — приводит слова Юлии Ефимовой «Матч ТВ».
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