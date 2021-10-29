«Тренеры опоздали с подачей протеста». Мельникова рассказала, как лишилась золота ЧМ

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о скандальной ситуации на чемпионате мира в Китакюсю.

Напомним, при определении победительницы в вольных упражнениях не обошлось без судейского скандала. После выступления Мельниковой лучшим результатом были её баллы (14,000). Мельникова уже начала праздновать победу, когда стало известно, что команда Японии подала протест на базу Маи Мураками. Оценку Мураками повысили, благодаря чему японка опередила россиянку на 0,066 балла. Россия подала аналогичный протест, так как база Мельниковой также была оценена ниже, чем заявленная спортсменкой. Однако российский протест не был принят к рассмотрению. Позже оказалось, что Ангелине не засчитали первый поворот.

По словам Мельниковой, российские тренеры просто не успели подать протест.

«Получилось так, что мне не дали полную сложность программы и мне не засчитали поворот, так как посчитали, что я его недокрутила. Меня поставили изначально на первое место. Выступила японка, ей также не дали сложности, но потом они подали протест на то, что они хотят сложность выше. Ей пересмотрели программу и засчитали протест.

Мы не успели подать протест, к сожалению. На подачу протеста есть всего 4 минуты после вывода оценки. Его вообще подали, но, так как тренеры опоздали на 2 минуты, его отклонили. Случилась вот такая ситуация», — сказала Ангелина в передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале.

О том, что тренеры опоздали с подачей протеста, «Чемпионат» сообщил 26 октября.