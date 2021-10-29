Чемпион ОИ Роман Власов: Александр Усик вызывает огромное уважение. Объединяет наши народы

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов поделился мнением о чемпионе мира по боксу в тяжёлом весе украинце Александре Усике. По словам Власова, Усик объединяет российский и украинский народ.
«У меня огромное уважение вызывает украинский боксёр Александр Усик. Его спортивный путь очень впечатляет, это достойный человек. Он прославился не только как чемпион, но и тем, что несёт правильные ценности и очень достойно ведёт себя в жизни. Мы незнакомы, но я хотел бы с ним встретиться.
Александр объединяет наши народы, знает и помнит нашу общую историю и говорит про неё. И я отношусь к нему с глубочайшим уважением. И постараюсь найти возможность выразить ему слова благодарности и уважения», — приводит слова Власова «РИА Новости Спорт».
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