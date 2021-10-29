Болгарская гимнастка рассказала о травме. Из-за неё команда снялась с групповых упражнений

Болгарская гимнастка Лаура Траатс, из-за травмы которой национальная команда снялась с групповых упражнений на чемпионате мира по художественной гимнастике, поделилась подробностями в своём «фейсбуке».

По словам Траатс, она уже несколько лет испытывает проблемы с шейными позвонками. Были использованы разные методы лечения, и спортсменка смогла выступить на Олимпиаде, где завоевала золото в групповых упражнениях. Однако на первой тренировке перед чемпионатом мира, уже в Японии, она почувствовала сильную боль в шее, причём неприятные ощущения распространились на правую руку. Были и другие симптомы. Лаура стала принимать лекарства, однако облегчения не наступило.

Траатс не пыталась отказаться от участия в чемпионате мира, однако на этом настояла глава болгарской федерации, которая приняла такое решение после беседы с доктором. По словам Лауры, узнав это, она не смогла сдержать слёз.

Групповые упражнения на ЧМ состоятся сегодня, 29 октября.