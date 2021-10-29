Сборная Италии захватила лидерство в групповых упражнениях на чемпионате мира

Сборная Италии по художественной гимнастике захватила лидерство в групповых упражнениях на чемпионате мира, который проходит в Китакюсю (Япония). За упражнение с пятью мячами команда получила 44,350 балла, за упражнение с 3 обручами и 2 парами булав — 41,250 балла, общий результат составил 85,600 балла.

На втором месте располагается сборная Японии (84,900 балла). Замыкают тройку представительницы Азербайджана (77,600 балла).

Сборная России, за которую выступят Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва, ещё не выступала. Подопечные Ирины Винер-Усмановой выступят во второй группе команд. В первой группе приняли участие 10 сборных.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию групповых упражнений на чемпионате мира.