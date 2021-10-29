Сборная России завоевала золото в групповых упражнениях на ЧМ по художественной гимнастике

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали в групповых упражнениях на чемпионате мира, который проходит в Китакюсю (Япония). За национальную команду выступили Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва.

За упражнение с пятью мячами россиянки заработали 46,250 балла, за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав — 42,100 балла, общий результат составил 88,350 балла. Серебро завоевала сборная Италии (86,000 балла). Бронзу взяли представительницы Беларуси (85,400 балла).

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию групповых упражнений на чемпионате мира.

Напомним, ранее Дина Аверина завоевала четыре медали на турнире: три золотые и одну серебряную.