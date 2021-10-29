Синицына: как бы нам ни пытались подложить поросёнка, мы показали класс, неоспоримый класс

Бывшая гимнастка Юлия Синицына прокомментировала победное выступление сборной России на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Китакюсю (Япония). Сегодня, 29 октября, российские девушки стали чемпионками мира в в групповых упражнениях.
«Ура! Я вас поздравляю, девочки. Я поздравляю вас, Ирина Александровна. Я счастлива, все мы счастливы. Тут уже не смогли, как бы ни старались. Как бы нам ни пытались подложить поросёнка, мы показали класс, неоспоримый класс. Это невероятно. Это за гранью. Россия, поздравляю», — сказала Синицына в эфире «Матч ТВ».
За упражнение с пятью мячами россиянки заработали 46,250 балла, за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав — 42,100 балла, общий результат составил 88,350 балла. Серебро завоевала сборная Италии (86,000 балла). Бронзу взяли представительницы Беларуси (85,400 балла).
«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию чемпионата мира в Китакюсю.
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