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Дина Аверина повторила рекорд Евгении Канаевой по числу золотых медалей ЧМ

Дина Аверина повторила рекорд Евгении Канаевой по числу золотых медалей ЧМ
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Россиянка Дина Аверина повторила результат легендарной соотечественницы Евгении Канаевой по числу золотых медалей, завоёванных на чемпионатах мира. С учётом командных золотых наград Аверина после победы сборной России в групповых упражнениях догнала Канаеву, и теперь они обе 17-кратные чемпионки мира.

В групповых упражнениях за национальную команду выступили Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва. За упражнение с пятью мячами россиянки заработали 46,250 балла, за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав — 42,100 балла, общий результат составил 88,350 балла. Серебро завоевала сборная Италии (86,000 балла). Бронзу взяли представительницы Беларуси (85,400 балла).

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию групповых упражнений на чемпионате мира.

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