Сборная России выиграла командный турнир на чемпионате мира по художественной гимнастике

Сборная России по художественной гимнастике стала победителем командного турнира на чемпионате мира в Китакюсю (Япония). Эта победа стала возможной благодаря сегодняшнему успеху команды в групповых соревнованиях. Второй результата показала команда Италии, третий — представители Беларуси.



В групповых упражнениях за национальную команду выступили Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва. За упражнение с пятью мячами россиянки заработали 46,250 балла, за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав — 42,100 балла, общий результат составил 88,350 балла. Серебро завоевала сборная Италии (86,000 балла). Бронзу взяли представительницы Беларуси (85,400 балла).

Ранее сёстры Дина и Арина Аверины заняли первые места в квалификации личного многоборья на чемпионате мира. В их активе на этом турнире россыпь медалей.

Дина Аверина повторила результат легендарной соотечественницы Евгении Канаевой по числу золотых медалей, завоёванных на чемпионатах мира.



«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию групповых упражнений на чемпионате мира.