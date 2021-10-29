Канаева: если Дина меня обойдёт, я буду счастлива. Дай бог, чтобы это случилось уже завтра
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Российская гимнастка Евгения Канаева прокомментировала тот факт, что Дина Аверина повторила её рекорд по количеству золотых медалей чемпиона мира (по 17).
«Я сейчас нахожусь рядом с девочками, они большие молодцы, сделали всё возможное. Выступления были потрясающими. Девочки не дали шансов никому, вместе со своими крутыми тренерами сделали свою работу.
Дина Аверина — большая умница. Я желаю ей завтра стать 18-кратной чемпионкой, она большая умница. Мы будем молиться и болеть за наших девочек, Арину и Дину. Если Дина меня обойдёт, я буду счастлива. Дай бог. Загадывать не будем, но я искренне хочу, чтобы у неё это получилось», — цитирует Канаеву «Матч ТВ».
«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию чемпионата мира в Китакюсю.
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