Канаева: если Дина меня обойдёт, я буду счастлива. Дай бог, чтобы это случилось уже завтра

Российская гимнастка Евгения Канаева прокомментировала тот факт, что Дина Аверина повторила её рекорд по количеству золотых медалей чемпиона мира (по 17).



«Я сейчас нахожусь рядом с девочками, они большие молодцы, сделали всё возможное. Выступления были потрясающими. Девочки не дали шансов никому, вместе со своими крутыми тренерами сделали свою работу.



Дина Аверина — большая умница. Я желаю ей завтра стать 18-кратной чемпионкой, она большая умница. Мы будем молиться и болеть за наших девочек, Арину и Дину. Если Дина меня обойдёт, я буду счастлива. Дай бог. Загадывать не будем, но я искренне хочу, чтобы у неё это получилось», — цитирует Канаеву «Матч ТВ».

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию чемпионата мира в Китакюсю.