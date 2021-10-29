Россия досрочно выиграла медальный зачёт чемпионата мира по художественной гимнастике

Сборная России одержала досрочную победу в неофициальном медальном зачёте на чемпионате мира по художественной гимнастике. Подопечные Ирины Винер-Усмановой завоевали пять золотых медалей: три золотые награды на счету Дины Авериной, ещё два золота Россия завоевала за победу в групповом многоборье и за победу в командном турнире. Также у России три серебряные медали и одна бронзовая.

На второй строчке располагается сборная Беларуси, у которой одная золотая медаль, одна серебряная и четыре бронзовые. Поскольку на турнире осталось разыграть лишь три комплекта — один в личном многоборье и два в групповых упражнениях, — Россию уже не обгонят преследователи.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию группового многоборья на чемпионате мира.