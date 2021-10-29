Губерниев — об Авериной: Дина выиграет ещё. Меньше думать о политике, больше о деле

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал тот факт, что российская гимнастка Дина Аверина сравнялась по количеству золотых медалей чемпионата мира с Евгенией Канаевой (по 17).



«Прекрасно, что Дина догнала Канаеву. Аверина выиграет ещё. Главное, чтобы было спокойствие и хладнокровие. Поменьше слёз после досадных, но совсем не трагичных неудач, как на чемпионате мира. Надо готовиться к Олимпиаде и всех победить через три года. Дина — одна из величайших гимнасток. Меньше думать о политике, больше о деле», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее стало известно, что сборная России досрочно выиграла медальный зачёт чемпионата мира по художественной гимнастике.