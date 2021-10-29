Видео: эмоции российских гимнасток после объявления оценок в групповом многоборье на ЧМ

В «Твиттере» появилось видео, в котором показаны эмоции российских гимнасток, узнавших оценки за выступление в групповом многоборье на чемпионате мира в Китакюсю (Япония). Узнав оценки, россиянки не скрывали радости.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» телеканала «Матч ТВ».
В групповом многоборье за сборную России выступили Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва. За упражнение с пятью мячами россиянки заработали 46,250 балла, за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав — 42,100 балла, общий результат составил 88,350 балла. Серебро завоевала сборная Италии (86,000 балла). Бронзу взяли представительницы Беларуси (85,400 балла).
- 29 октября 2021
-
15:35
-
15:26
-
15:23
-
15:22
-
15:17
-
15:13
-
15:12
-
14:41
-
14:27
-
14:19
-
14:05
-
14:01
-
13:57
-
13:19
-
13:06
-
12:38
-
12:25
-
11:05
-
10:38
-
10:07
-
09:58
-
09:37
-
07:50
-
07:44
-
00:02
- 28 октября 2021
-
23:27
-
23:15
-
22:44
-
22:19
-
22:07
-
21:52
-
21:08
-
20:09
-
19:46
-
19:31