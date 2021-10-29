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Видео: эмоции российских гимнасток после объявления оценок в групповом многоборье на ЧМ

Видео: эмоции российских гимнасток после объявления оценок в групповом многоборье на ЧМ
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В «Твиттере» появилось видео, в котором показаны эмоции российских гимнасток, узнавших оценки за выступление в групповом многоборье на чемпионате мира в Китакюсю (Япония). Узнав оценки, россиянки не скрывали радости.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» телеканала «Матч ТВ».

В групповом многоборье за сборную России выступили Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва. За упражнение с пятью мячами россиянки заработали 46,250 балла, за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав — 42,100 балла, общий результат составил 88,350 балла. Серебро завоевала сборная Италии (86,000 балла). Бронзу взяли представительницы Беларуси (85,400 балла).

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