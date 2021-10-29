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Пятикратная чемпионка мира объяснила, как Россия взяла золото, несмотря на потерю обруча

Пятикратная чемпионка мира объяснила, как Россия взяла золото, несмотря на потерю обруча
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Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова рассказала, как российские гимнастки смогли взять золотые медали в групповом многоборье на чемпионате мира, несмотря на то что одна из спортсменок уронила обруч во время групповых упражнений с тремя обручами и двумя парами булав.

«В первом виде у нас была ошибка, поэтому оценка за упражнение с обручем и булавами была справедливая и адекватная. А второе упражнение — с мячами — девочки выполнили безупречно — чисто, без ошибок и без помарок, поэтому мы взяли золото.

Шансы на золото даже после ошибки у нас были достаточно высоки. Когда Россия делает свою программу без ошибок, чисто и безукоризненно, мы стопроцентно всегда на первом месте. Всё, что требуется от гимнасток, — выполнять упражнения без ошибок и без помарок, что девочки и сделали во втором упражнении», — приводит слова Левановой «Газета.ру».

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