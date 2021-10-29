Яна Батыршина — о судействе на ЧМ: когда даёшь повод — обдирают по полной

Серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина прокомментировала итоги группового многоборья на чемпионате мира в Китакюсю. Российские гимнастки смогли взять золотые медали, несмотря на то, что одна из спортсменок уронила обруч во время групповых упражнений с тремя обручами и двумя парами булав.

«На мой взгляд, оценка за первое упражнение могла бы быть повыше. Но здесь, знаете, такая история: когда ты даёшь повод — а повод был явный, очевидная потеря, был сбит рисунок в упражнении, одна гимнастка была не в синхроне, — то обдирают по полной программе. Надо быть на три головы выше всех и не давать повода.

Вот следующее упражнение с мячами наши девочки сделали так, что ни у кого из судей не поднялась рука поставить оценку ниже, чем они заслуживали. Потому что мячи были сделаны просто гениально! Мне кажется, они и на Олимпиаде так с мячами не выступали — настолько было круто и легко», — цитирует Батыршину «Газета.ру».