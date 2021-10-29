Муштаков и Голикова выиграли ЧР по конькобежному спорту. Кулижников не стартовал

В подмосковной Коломне продолжается чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Сегодня прошли мужские и женские забеги на 1000 метров.
В женской части соревнований обладательницей золотой медали стала Ангелина Голикова, которая показала время 1 минута 15,79 секунды. Второе место заняла Елизавета Голубева (1.15,84), третьей стала Ольга Фаткулина (1.15,94).
Чемпионат России. Женщины. Коломна. 1000 метров
1. Ангелина Голикова — 1 минута 15,79 секунды
2. Елизавета Голубева — 1.15,84
3. Ольга Фаткулина — 1.15,94
У мужчин забег выиграл Виктор Муштаков, показавший результат 1 минута 9,39 секунды. Обладателем серебряной медали стал Даниил Беляев (1.10), бронза досталась Дмитрию Куражову (1.10,45).
Чемпионат России. Мужчины. Коломна. 1000 метров
1. Виктор Муштаков — 1 минута 9,39 секунды.
2. Даниил Беляев — 1.10,10
3. Дмитрий Куражов — 1.10,45.
Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников не вышел на старт забега из-за проблем с самочувствием.
Напомним, чемпионат России является квалификационным для участия в первых этапах Кубка мира-2021/2022.
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