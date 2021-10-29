Муштаков и Голикова выиграли ЧР по конькобежному спорту. Кулижников не стартовал

В подмосковной Коломне продолжается чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Сегодня прошли мужские и женские забеги на 1000 метров.

В женской части соревнований обладательницей золотой медали стала Ангелина Голикова, которая показала время 1 минута 15,79 секунды. Второе место заняла Елизавета Голубева (1.15,84), третьей стала Ольга Фаткулина (1.15,94).

Чемпионат России. Женщины. Коломна. 1000 метров

1. Ангелина Голикова — 1 минута 15,79 секунды

2. Елизавета Голубева — 1.15,84

3. Ольга Фаткулина — 1.15,94

У мужчин забег выиграл Виктор Муштаков, показавший результат 1 минута 9,39 секунды. Обладателем серебряной медали стал Даниил Беляев (1.10), бронза досталась Дмитрию Куражову (1.10,45).

Чемпионат России. Мужчины. Коломна. 1000 метров

1. Виктор Муштаков — 1 минута 9,39 секунды.

2. Даниил Беляев — 1.10,10

3. Дмитрий Куражов — 1.10,45.

Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников не вышел на старт забега из-за проблем с самочувствием.

Напомним, чемпионат России является квалификационным для участия в первых этапах Кубка мира-2021/2022.