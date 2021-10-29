Солдатова высказалась о золоте сборной России в групповом многоборье на ЧМ

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова прокомментировала золото сборной России в групповом многоборье на чемпионате мира в Китакюсю (Япония). Российские гимнастки смогли завоевать золотые медали, несмотря на то, что одна из спортсменок уронила обруч во время групповых упражнений с тремя обручами и двумя парами булав.
«В первую очередь хочу напомнить, что я не групповичка, а личница, поэтому смотрела этот турнир со стороны больше как зритель — и уже меньше как профессионал. Могу сказать, что в упражнении с обручами и булавами ошибка в самом начале была очевидна, но я не ожидала, что за неё так много снимут.
Из-за этого после первого вида появилась очень сильная напряённость. Я очень переживала за девочек, но помню, что немного похожая ситуация уже случалась на Олимпиаде в Рио-2016. Тогда наши девочки в первом виде допустили ошибку, но второй сделали настолько превосходно, что сразу вышли вперёд.
Так что я знала, что если наши девочки смогут психологически собраться и всё сделать на максимум, то у них есть шанс выиграть чемпионат мира. Скрестив пальцы, я смотрела и верила, что всё получится.
Итоговая победа России говорит о том, что никогда нельзя сдаваться и отчаиваться. Это прямое доказательство. Наши девочки в итоге сделали мячи настолько шикарно — просто нет слов. Молодцы! Они выиграли бесспорно — ещё и с отрывом почти в два с половиной балла», — приводит «Газета.ру» слова Солдатовой.
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