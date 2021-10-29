Батыршина: теперь у нас есть две легенды — Дина Аверина и Евгения Канаева

Серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина заявила, что Дина Аверина вошла в историю, повторив рекорд россиянки Евгении Канаевой по количеству золотых медалей мировых первенств (по 17).
В Японии Дина Аверина победила в упражнениях с обручем, мячом и булавами, а также помогла сборной России завоевать золото в командном первенстве.
«Дина сравнялась с легендой! Но завтра она может превзойти достижение Евгении. Искренне ей этого и желаю. Дина — единственная на турнире, не допустившая ни одной ошибки. Чтобы установить новый рекорд, ей нужно выступить на своём уровне. Отмечу, что история пишется прямо на глазах у Канаевой. Теперь у нас есть две легенды — Дина и Евгения. Однажды я поинтересовалась у Жени: «17-кратная чемпионка мира — как это возможно?» Но Женя очень скромная и не акцентирует на этом внимание. Она мне ответила: «Ой, а я не знаю, никогда не задумывалась об этом, надо посчитать». Дина-то о рекорде точно знает, но наверняка тоже не придаёт этому значения», — приводит слова Батыршиной РИА «Новости».
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