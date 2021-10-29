Роднина — о золоте российских «художниц»: сложно в один сезон так долго держать форму

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала победу «художниц» в групповом многоборье на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).

«Конечно, я очень рада за девочек! Тем более у них очень сложный сезон. Олимпиада и чемпионат мира. Всё идёт подряд, в одном месте. Это очень сложно — в один сезон держать так долго форму. После любой Олимпиады бывает большой спад. Конечно, не было основных конкурентов, но в этом их слабость. Они решили пропустить этот чемпионат мира. Честь и хвала нашим девчонкам!» — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

В групповом многоборье за сборную России выступили Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва. За упражнение с пятью мячами россиянки заработали 46,250 балла, за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав — 42,100 балла, общий результат составил 88,350 балла. Серебро завоевала сборная Италии (86,000 балла). Бронзу взяли представительницы Беларуси (85,400 балла).