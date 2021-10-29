Олимпийские чемпионки по художественной гимнастике из Болгарии завершили карьеру

Сборная Болгарии по художественной гимнастике в групповых упражнениях в полном составе объявила о завершении карьеры, сообщила одна из спортсменок Симона Дянкова.
«Наша соревновательная карьера окончена! Здесь, в Японии, в стране, где сбылась наша самая большая мечта! Мы счастливы! Да, мы были готовы к новому бою и хотели закончить так, как следует, но случилось иначе. Наш финал — по-прежнему завоевание долгожданной золотой олимпийской медали!
Пора закрыть эту страницу моей жизни, и я закрываю её с удовлетворением, широкой улыбкой и лёгкой грустью. Я буду скучать по ковру, по публике, по соревнованиям, но больше всего я буду скучать по своей команде!» — написала Дянкова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Симоны Дянковой в «Инстаграме».
Сборная Болгарии снялась с чемпионата мира в Японии из-за травмы олимпийской чемпионки Лауры Траец.
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