Мария Толкачёва: уже забыли о многоборье и идём вперёд

Олимпийская чемпионка Игр-2016 в Рио-де-Жанейро многократная чемпионка мира Мария Толкачёва подвела итог выступления российских гимнасток в групповом многоборье на чемпионате мира в Японии.

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали в групповых упражнениях на чемпионате мира, который проходит в Китакюсю (Япония). За национальную команду выступили Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва.



«У нас было хорошее выступление. Мы допустили небольшую ошибку с булавами и обручами, но в целом соревнования прошли успешно. Мы уже начали подготовку к финалам в отдельных упражнениях, забыли об этом многоборье и идём вперёд. Мы соревнуемся для себя и надеемся на хорошее выступление», — приводит слова Толкачёвой пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).