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ВАДА предложит Украинскому антидопинговому агенству корректирующие меры

ВАДА предложит Украинскому антидопинговому агенству корректирующие меры
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Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька высказался о расследовании в отношении Национального антидопингового агентства Украины (НАДЦУ). Выявлены факты нарушения ведомством статей всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов тестирования.

«Отчёт лежит на моём столе. Он показал серьёзное нарушение правил со стороны Национального антидопингового центра Украины, начиная с 2012 года. Возможно, что если бы агентство соблюдало правила, ряд спортсменов из сборной Украины пропустил бы Олимпийские игры из-за отсутствия необходимого количества тестов.

ВАДА ждёт рекомендации нашего Комитета по соответствию, окончательное решение примет исполнительный комитет. Украине будут предложены корректирующие меры. В случае, если они не будут реализовываться, украинское агентство ждут серьёзные последствия», — приводит слова Баньки «Матч ТВ».

Расследование ВАДА в отношении НАДЦУ, известное как «Операция Геркулес», было начато в 2019 году и обнаружило доказательства, что с 2012 года НАДЦУ проводит необоснованный заблаговременный сбор проб, организуя тестирование спортсменов по предварительному уведомлению.

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