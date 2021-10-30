Путин поздравил российских «художниц» с победой в групповом многоборье на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил «художниц» Анастасию Близнюк, Полину Орлову, Алису Тищенко, Марию Толкачёву и Ангелину Шкатову с победой в групповом многоборье на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).

«Уважаемые Анастасия Ильинична, Полина Сергеевна, Алиса Сергеевна, Мария Юрьевна, Ангелина Анатольевна!

От души поздравляю вас с победой.

В групповых упражнениях в многоборье вам не было равных, вы покорили зрителей великолепным мастерством, грацией и обаянием, в противостоянии с сильными соперницами заслуженно стали чемпионками мира.

Желаю вам новых спортивных успехов и всего наилучшего», — приводит слова Путина официальный сайт президента России.

Напомним, по итогам всех упражнений российская команда набрала 88,350 балла. Помимо Близнюк, в составе сборной выступали Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Мария Толкачёва. Благодаря этой победе россиянки завоевали золото чемпионата мира в командном зачёте. Ранее три награды высшей пробы в упражнениях с мячом, обручем и булавами выиграла Дина Аверина.