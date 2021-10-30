Российский гроссмейстер Непомнящий объяснил, как решить проблемы московского «Спартака»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, как можно решить проблемы, возникшие в московском «Спартаке». Напомним, шахматист является болельщиком красно-белых.

«Прежде всего очень хотелось бы увидеть спортивного директора, которого у нас нет с лета после ухода Дмитрия Попова. Хочется, чтобы появился независимый в своих решениях человек, у которого будет карт-бланш. Это должен быть хороший специалист, заинтересованный в результате и независимый от агентской составляющей.

В частности, спортивный директор должен будет решить проблему глубины состава: нам банально не хватает скамейки. Мы играем на два фронта, у нас нет ротации и так далее. Я считаю, что проблема заключается не только и не столько в мотивации отдельных футболистов или тренеров, а больше в организации. Решив эти трудности внутри клуба, потом уже можно, если придётся, строить новую команду и начинать собирать этот паззл», — приводит слова Непомнящего «РИА Новости Спорт».