Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский гроссмейстер Непомнящий объяснил, как решить проблемы московского «Спартака»

Российский гроссмейстер Непомнящий объяснил, как решить проблемы московского «Спартака»
Комментарии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, как можно решить проблемы, возникшие в московском «Спартаке». Напомним, шахматист является болельщиком красно-белых.

«Прежде всего очень хотелось бы увидеть спортивного директора, которого у нас нет с лета после ухода Дмитрия Попова. Хочется, чтобы появился независимый в своих решениях человек, у которого будет карт-бланш. Это должен быть хороший специалист, заинтересованный в результате и независимый от агентской составляющей.

В частности, спортивный директор должен будет решить проблему глубины состава: нам банально не хватает скамейки. Мы играем на два фронта, у нас нет ротации и так далее. Я считаю, что проблема заключается не только и не столько в мотивации отдельных футболистов или тренеров, а больше в организации. Решив эти трудности внутри клуба, потом уже можно, если придётся, строить новую команду и начинать собирать этот паззл», — приводит слова Непомнящего «РИА Новости Спорт».

Новость по теме
Непомнящий — о подготовке к матчу за шахматную корону с Карлсеном: похудел на 10 кг
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021