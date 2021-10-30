Шахматист Непомнящий оценил игру сборной России при Карпине

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий оценил игру национальной сборной по футболу при главном тренере Валерии Карпине.

«Главное в отборе — это результат, а самое красивое — счёт на табло. Да, в некоторых матчах нам повезло больше, в некоторых меньше, но пока что команда выступает отлично. Мы не проиграли хорватам дома и выиграли остальные матчи, в том числе и в гостях.

Очень сложным будет финальный гостевой матч с командой Хорватии, и если мы сделаем ничью, то выйдем на чемпионат мира в Катаре с первого места. Но не надо ещё забывать о том, что перед этим необходимо набрать три очка в игре со сборной Кипра. Дай Бог, всё получится.

Если говорить как болельщик, то шансы на выход из группы выше, чем 50 на 50. Если же оценивать ситуацию как реалист, то матч будет очень сложным — с мотивированными на своём поле хорватами, которым нужна только победа», — приводит слова Непомнящего «РИА Новости Спорт».