Российский триатлонист Александр Брюханков дисквалифицирован за допинг на три года

Пресс-служба Международной федерации триатлона назвала сроки наказания россиянина Александра Брюханкова за нарушение антидопинговых правил. Спортсмен получил трёхлетнюю дисквалификацию, а также лишился всех завоёванных наград и титулов. Брюханков сможет принять участие в соревнованиях не ранее 26 августа 2024 года.

Напомним, допинг-проба, взятая у Брюханкова во время соревновательного контроля на чемпионате Европы в Кицбюэле (Австрия) 19 июня, дала положительный результат на рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО).

Отмечается, что Брюханков в установленные сроки не воспользовался своим правом запросить анализ пробы «Б» и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

34-летний Брюханков — пятикратный чемпион России по триатлону, призёр чемпионатов мира и Европы, участник Олимпийских игр в Пекине — 2008 (Китай), там он финишировал 24-м, и в Лондоне — 2012 (Великобритания), стал седьмым.