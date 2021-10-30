FIG вернула Кузьмину в кандидаты на пост главы техкома, несмотря на отзыв России

Россиянка Наталья Кузьмина вновь включена в число кандидатов на должность главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по художественной гимнастике.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила об отзыве кандидатуры соотечественницы с выборов на следующий олимпийский цикл. Однако список кандидатов был пересмотрен FIG 29 октября.
Напомним, технический комитет FIG, возглавляемый Кузьминой, не выявил предвзятости и нарушений в работе арбитров на Олимпийских играх в Токио (Япония), где после судейского скандала россиянка Дина Аверина завоевала серебро в многоборье, а её сестра Арина Аверина стала четвёртой. Винер-Усманова жёстко раскритиковала решение Кузьминой.
С 5 по 7 ноября в турецкой Анталье пройдёт конгресс FIG, на котором состоятся выборы руководства организации и будут сформированы составы комиссий и техкомов.
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