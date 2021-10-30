Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Винер-Усманова забавно отреагировала на оценку А. Авериной за ленту в многоборье на ЧМ

Винер-Усманова забавно отреагировала на оценку А. Авериной за ленту в многоборье на ЧМ
Комментарии

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова забавно отреагировала на оценку Арины Авериной за упражнение с лентой в финале личного многоборья на чемпионате мира – 2021, который проходит в Китакюсю (Япония). Момент попал в трансляцию.

А. Аверина: 23.550
Винер-Усманова: сколько?
А. Аверина: 23.550
Винер-Усманова: 23?
А. Аверина: 23.550.
Винер-Усманова: почему?
А. Аверина: это лента.
Винер-Усманова: о господи!

После диалога Винер-Усманова и Арина рассмеялись.

Напомним, Арина Аверина вышла в финал личного многоборья со второго места, по итогам четырёх упражнений она получила 83,650 балла. Лучший результат в квалификации продемонстрировала её сестра Дина (85,175).

Чемпионат мира по художественной гимнастике — 2021. Роковое многоборье Авериных. LIVE Чемпионат мира по художественной гимнастике — 2021. Роковое многоборье Авериных. LIVE
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021