Винер-Усманова забавно отреагировала на оценку А. Авериной за ленту в многоборье на ЧМ

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова забавно отреагировала на оценку Арины Авериной за упражнение с лентой в финале личного многоборья на чемпионате мира – 2021, который проходит в Китакюсю (Япония). Момент попал в трансляцию.

А. Аверина: 23.550

Винер-Усманова: сколько?

А. Аверина: 23.550

Винер-Усманова: 23?

А. Аверина: 23.550.

Винер-Усманова: почему?

А. Аверина: это лента.

Винер-Усманова: о господи!

После диалога Винер-Усманова и Арина рассмеялись.

Напомним, Арина Аверина вышла в финал личного многоборья со второго места, по итогам четырёх упражнений она получила 83,650 балла. Лучший результат в квалификации продемонстрировала её сестра Дина (85,175).