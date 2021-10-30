Винер-Усманова забавно отреагировала на оценку А. Авериной за ленту в многоборье на ЧМ
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова забавно отреагировала на оценку Арины Авериной за упражнение с лентой в финале личного многоборья на чемпионате мира – 2021, который проходит в Китакюсю (Япония). Момент попал в трансляцию.
А. Аверина: 23.550
Винер-Усманова: сколько?
А. Аверина: 23.550
Винер-Усманова: 23?
А. Аверина: 23.550.
Винер-Усманова: почему?
А. Аверина: это лента.
Винер-Усманова: о господи!
После диалога Винер-Усманова и Арина рассмеялись.
Напомним, Арина Аверина вышла в финал личного многоборья со второго места, по итогам четырёх упражнений она получила 83,650 балла. Лучший результат в квалификации продемонстрировала её сестра Дина (85,175).
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