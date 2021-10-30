Вице-президент FIG объяснил, почему россиянка Кузьмина не сможет вернуться в техком

Вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов высказался о том, что россиянка Наталья Кузьмина оказалась вновь включена в список кандидатов на пост главы технического комитета организации.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила об отзыве кандидатуры соотечественницы с выборов на следующий олимпийский цикл. Однако список кандидатов был пересмотрен FIG 29 октября.

«В этом сейчас разбираемся. Кузьмина подала жалобу в независимый этический фонд — Gymnastic ethic foundation называется. И этот фонд обратился в FIG с просьбой принять так называемые обеспечительные меры. Он принял жалобу, будет с ней разбираться и попросил вернуть ситуацию в доконфликтное состояние — то есть в момент, когда она еще была кандидатом. И FIG об этом сейчас проинформировал.

На наш взгляд, это не соответствует уставу FIG и нарушает наше суверенное право федерации номинировать и отзывать кандидатов. И мы сейчас в этом всем активно разбираемся — в юридической стороне дела. Сказать, что это решение окончательное и она восстановлена, нельзя. Просто возникла коллизия — с одной стороны, ethic foundation имеет право требовать обеспечительные меры. Но эти меры, на наш взгляд, не должны нарушать устав FIG. Они могут быть любыми, кроме нарушающих устав. Мы будем сейчас разбираться и действовать юридически, если это так.

Суд, обжалование, апелляция — как угодно. В том числе и в рамках FIG. В понедельник уйдет официальный протест против этого, описывающий нашу позицию. Плюс мы сейчас находимся в неофициальном контакте с FIG и пытаемся объяснить позицию. Достаточно активный диалог происходит. Я бы не драматизировал ситуацию и не делал из нее сенсацию. Рабочий, юридический процесс. Сложная, правда, юридическая коллизия, которая требует во всем разобраться.

Её уже никто не может выдвинуть. Сроки выдвижения определены уставом FIG — они вышли 3 июня этого года. Поэтому выдвинуть человека сейчас не может никто. Ровно точно так же абсурдно будет выглядеть ситуация, в которой человек, у которого нет поддержки страны, которая его выдвинула, остается в списке для выборов. Его никакая страна не поддерживает. Это коллизия, которая требует разрешения. Будем этим заниматься», — приводит слова Титова «Матч ТВ».

Напомним, технический комитет FIG, возглавляемый Кузьминой, не выявил предвзятости и нарушений в работе арбитров на Олимпийских играх в Токио (Япония), где после судейского скандала россиянка Дина Аверина завоевала серебро в многоборье, а её сестра Арина Аверина стала четвёртой. Винер-Усманова жёстко раскритиковала решение Кузьминой.

С 5 по 7 ноября в турецкой Анталье пройдёт конгресс FIG, на котором состоятся выборы руководства организации и будут сформированы составы комиссий и техкомов.