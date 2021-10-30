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Дина Аверина выиграла личное многоборье и стала 18-кратной чемпионкой мира

Дина Аверина выиграла личное многоборье и стала 18-кратной чемпионкой мира
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Российская гимнастка Дина Аверина одержала победу в финале личного многоборья на чемпионате мира – 2021 в Китакюсю (Япония) и стала 18-кратной чемпионкой мира.

По итогам четырёх упражнений россиянка набрала 108,400 балла. Второе место заняла представительница Беларуси Алина Горносько, третье — ещё одна россиянка Арина Аверина.

ЧМ по художественной гимнастике. Китакюсю (Япония). Личное многоборье. Финал

  1. Дина Аверина (Россия) – 108,400 балла
  2. Алина Горносько (Беларусь) – 105, 300
  3. Ариан Аверина (Россия) — 103, 200.

Напомним, Дина Аверина вышла в финал личного многоборья с первого места, получив по итогам четырёх упражнений 85,175 балла. Её сестра Арина продемонстрировала второй результат (85,175).

Днём ранее 23-летняя Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира, повторив рекорд другой россиянки Евгении Канаевой по количеству золотых медалей на чемпионатах мира.

Художественная гимнастика. ЧМ-2021. Китакюсю, Япония
Индивидуальное многоборье. Финал
30 октября 2021, суббота. 08:30 МСК
Окончено
1
Дина Аверина
Россия
108.400
2
Алина Горносько
Беларусь
105.300
3
Арина Аверина
Россия
103.200
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