Дина Аверина выиграла личное многоборье и стала 18-кратной чемпионкой мира

Российская гимнастка Дина Аверина одержала победу в финале личного многоборья на чемпионате мира – 2021 в Китакюсю (Япония) и стала 18-кратной чемпионкой мира.
По итогам четырёх упражнений россиянка набрала 108,400 балла. Второе место заняла представительница Беларуси Алина Горносько, третье — ещё одна россиянка Арина Аверина.
ЧМ по художественной гимнастике. Китакюсю (Япония). Личное многоборье. Финал
- Дина Аверина (Россия) – 108,400 балла
- Алина Горносько (Беларусь) – 105, 300
- Ариан Аверина (Россия) — 103, 200.
Напомним, Дина Аверина вышла в финал личного многоборья с первого места, получив по итогам четырёх упражнений 85,175 балла. Её сестра Арина продемонстрировала второй результат (85,175).
Днём ранее 23-летняя Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира, повторив рекорд другой россиянки Евгении Канаевой по количеству золотых медалей на чемпионатах мира.
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