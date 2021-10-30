Дина Аверина выиграла личное многоборье и стала 18-кратной чемпионкой мира

Российская гимнастка Дина Аверина одержала победу в финале личного многоборья на чемпионате мира – 2021 в Китакюсю (Япония) и стала 18-кратной чемпионкой мира.

По итогам четырёх упражнений россиянка набрала 108,400 балла. Второе место заняла представительница Беларуси Алина Горносько, третье — ещё одна россиянка Арина Аверина.

ЧМ по художественной гимнастике. Китакюсю (Япония). Личное многоборье. Финал

Дина Аверина (Россия) – 108,400 балла Алина Горносько (Беларусь) – 105, 300 Ариан Аверина (Россия) — 103, 200.

Напомним, Дина Аверина вышла в финал личного многоборья с первого места, получив по итогам четырёх упражнений 85,175 балла. Её сестра Арина продемонстрировала второй результат (85,175).

Днём ранее 23-летняя Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира, повторив рекорд другой россиянки Евгении Канаевой по количеству золотых медалей на чемпионатах мира.