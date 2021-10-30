Дина Аверина побила легендарный рекорд Евгении Канаевой по количеству золотых медалей ЧМ
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Россиянка Дина Аверина стала рекордсменкой по количеству золотых медалей, завоёванных на чемпионатах мира по художественной гимнастике. Это произошло в финале личного многоборья на ЧМ в Китакюсю (Япония), где Дина завоевала 18-ю золотую награду в своей карьере.
Таким образом, Аверина побила рекорд легендарной соотечественницы Евгении Канаевой. Двукратная олимпийская чемпионка Канаева в период с 2007 по 2011 год завоевала 17 золотых медалей. Рекорд Евгении держался 10 лет.
23-летняя Дина Аверина также является серебряным призёром Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония), где золото израильтянки Линой Ашрам вызвало масштабный судейский скандал. Помимо этого, Аверина – 10-кратная чемпионка Европы.
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