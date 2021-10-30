Арина Аверина завоевала бронзу ЧМ в личном многоборье, несмотря на падение булавы
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Россиянка Арина Аверина заняла третье место в финале личного многоборья на чемпионате мира – 2021 в Китакюсю (Япония). По итогам четырёх упражнений россиянка набрала 103,200 балла. Золото завоевала её сестра Дина Аверина, серебро у белоруски Алины Горносько.
В заключительном для себя виде – упражнении с булавами — Арина допустила падение предмета. Судьи снизили оценки Авериной, однако это не помешало ей завоевать бронзовую медаль. В итоге россиянка получила 27,450 балла, а в квалификации её результат в упражнении с булавами был 27,950.
Напомним, Арина Аверина вышла в финал личного многоборья со второго места, получив по итогам четырёх упражнений 83,650 балла. Лучший результат в квалификации показала её сестра Дина (85,175).
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