Александра Солдатова отреагировала на 18-й титул чемпионки мира Дины Авериной

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова прокомментировала результаты россиянок в финале личного многоборья на чемпионате мира – 2021 в Китакюсю (Япония). Дина Аверина завоевала золото и стала 18-кратной чемпионкой мира, в активе Арины Авериной – бронза.
«Я смотрела все выступления. Очень рада, что Арина и Дина сегодня на пьедестале. Поздравляю Дину с невероятным результатом. Хотелось бы, чтобы Арина была на втором, но были небольшие помарки. В любом случае, бронза — это очень хороший результат. Он объективен. В последнем упражнении была допущена потеря. Алина, которая заняла второе место, выполнила всё чисто. Я не отвечаю за судейство, но это вполне объективные оценки», — приводит слова Солдатовой сайт «Матч ТВ».
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