Матыцин поздравил Дину Аверину с пятью золотыми медалями на чемпионате мира

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил гимнастку Дину Аверину с завоеванием пяти золотых медалей на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).

«Поздравляю Дину Аверину с великолепным выступлением на чемпионате мира и завоеванием пяти золотых медалей! На счету нашей спортсменки теперь 18 побед на мировых первенствах. Она установила рекорд по количеству золотых медалей, выигранных на чемпионатах мира, превзошла достижение российской выдающейся гимнастки Евгении Канаевой, которая 17 раз становилась чемпионкой мира. На соревнованиях в Японии Дина Аверина выступила безупречно и ещё раз показала, что является настоящим лидером мировой художественной гимнастики. Мы гордимся нашей чемпионкой. Поздравляю с успехом российской спортсменки её тренеров и президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной России Ирину Винер», — сказал Олег Матыцин.

Напомним, россиянка Дина Аверина стала рекордсменкой по количеству золотых медалей, завоёванных на чемпионатах мира по художественной гимнастике. Это произошло в финале личного многоборья на ЧМ в Китакюсю (Япония), где Дина завоевала 18-ю золотую награду в своей карьере.

Таким образом, Аверина побила рекорд легендарной соотечественницы Евгении Канаевой. Двукратная олимпийская чемпионка Канаева в период с 2007 по 2011 год завоевала 17 золотых медалей. Рекорд Евгении держался 10 лет.