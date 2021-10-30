Дина Аверина ответила на вопрос о завершении карьеры после выдающегося выступления на ЧМ

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина ответила на вопрос о завершении карьеры. На прошедшем чемпионате мира – 2021 в Китакюсю (Япония) Дина завоевала четыре личных золотых медали, в том числе Аверина победила в финале личного многоборья.

Тем самым 23-летняя Аверина побила рекорд соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей чемпионатов мира. В её активе 18 наград, а у Канаевой — 17.

«Я очень хотела в четвёртый раз стать абсолютной чемпионкой мира, и мне это удалось. Для меня сейчас важнее здоровье: мы поедем отдыхать, буду лечиться. И дальше буду думать. Нет такого, что что-то серьёзно беспокоит, жаловаться грех», — приводит слова Авериной ТАСС.