Видео: эмоции Дины Авериной после победы в финале личного многоборья на ЧМ в Японии

В «Твиттере» появилось видео, на котором запечатлены эмоции российской гимнастки Дины Авериной после объявления её оценок за заключительный вид программы в личном многоборье на чемпионате мира – 2021 в Китакюсю (Япония).

Дина одержала победу и стала 18-кратной чемпионкой мира. По итогам четырёх упражнений россиянка набрала 108,400 балла. Второе место заняла представительница Беларуси Алина Горносько, третье — ещё одна россиянка Арина Аверина.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» телеканала «Матч ТВ».

По итогам ЧМ в Японии Аверина побила рекорд легендарной соотечественницы Евгении Канаевой. Двукратная олимпийская чемпионка Канаева в период с 2007 по 2011 год завоевала 17 золотых медалей. Рекорд Евгении держался 10 лет.