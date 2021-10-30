«Синара» и «Тюмень» вышли в элитный раунд Лиги чемпионов

В заключительном туре основного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу российские клубы завершили с минимальным счётом, но сумели выйти в элитный раунд.

Чемпион России «Синара» в тяжелейшем поединке обыграл сильнейший клуб Бельгии «Халле-Гооик» со счётом 1:0. Единственный гол на 25-й минуте забил Максим Герасимов. «Синара» выиграла два из трёх матчей и заняла второе место в группе 1.

«Тюмень» уступила чешской «Плзени» со счётом 0:1, но осталась в тройке сильнейших в группе 4. В предыдущих двух матчах «Тюмень» набрала 4 очка за победу и ничью.



Напомним, что оба российских клуба идут по отборочному «Пути А». Это означает, что для выхода в элитный раунд необходимо было занять в своей группе одно из трёх первых мест.