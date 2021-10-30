Гимнастка Байлз рассчитывает посетить одну из гонок Хэмилтона в Формуле-1

Американская гимнастка Симона Байлз рассказала, что поддерживает связь со звездой Формулы-1 британцем Льюисом Хэмилтоном и надеется когда-нибудь в будущем увидеть его гонку.

Пара познакомилась на вечеринке после Met Gala в прошлом месяце, и, хотя Байлз не следит за Формулой-1, она мечтает приехать на одну из гонок с его участием.

«Льюис великолепен, и я хочу поехать на одну из его гонок. Мы говорили с ним об этом. Собиралась на Гран-при США, но, к сожалению, нахожусь в турне. И всё же хотела бы поехать на одну из его гонок. Попросила его прислать расписание, чтобы прикинуть, когда смогу увидеть его в следующий раз. Они гоняются по всему миру, так что и мне придётся отправиться в путешествие», — приводит слова Байлз Give me Sport.

Оставшиеся гонки Формулы-1 в этом году пройдут в Мексике, Бразилии, Катаре, Саудовской Аравии и Абу-Даби. Байлз вполне может стать специальным гостем в одном из этих мест.