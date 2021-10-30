Алина Горносько раскрыла секрет подготовки к ЧМ по художественной гимнастике

Белорусская гимнастка Алина Горносько рассказала, как проходила её подготовка к чемпионату мира в Японии, где она сумела завоевать пять медалей, в том числе золото в упражнении с лентой.

«Ну что же… А теперь новости. После клубных соревнований в Испании я вернулась с положительным тестом на COVID-19. Несколько дней мне было плохо, и я потеряла вкусы и запахи. Затем мне становилось лучше, но я должна была оставаться в изоляции. За несколько дней я начала сходить с ума.

Вскоре я начала тренироваться дома и верила, что ещё отправлюсь на чемпионат мира. Я каждый день присылала свою работу тренерам. Когда я сдала три отрицательных теста, я вернулась в зал. У меня оставалось всего 9 дней, чтобы снова прийти в форму. И сейчас я уверенно могу сказать, что трудности делают меня сильнее. Всем здоровья», — написала Горносько на своей странице в «Инстаграме».

Фото и видео можно посмотреть на странице Алины Горносько в «Инстаграме».