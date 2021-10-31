Сборная России выиграла золото в групповых упражнениях с пятью мячами на чемпионате мира

Сборная России завоевала золотые медали в групповых упражнениях с пятью мячами на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Китакюсю (Япония).

За финальное выступление представительницы национальной команды получили 46,000 балла. За российскую сборную выступили Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва.

Вторыми стали итальянские гимнастки, получившие 45,600 балла. Третье место досталось японской команде, которая набрала 44,500 балла.

Отметим, что итальянские гимнастки сначала получили 45,500 балла, но после протеста их итоговый результат повысили на 0,1 балла.

Напомним, 29 октября сборная России по художественной гимнастике в этом же составе завоевала золотые медали чемпионата мира в групповом многоборье. Общий результат россиянок составил 88,350 балла. Серебро завоевала сборная Италии (86,000 балла). Бронзу взяли представительницы Беларуси (85,400 балла).