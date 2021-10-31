Сборная России уступила Италии золото в групповых упражнениях с обручами и булавами на ЧМ

Сборная России завоевала серебряные медали в групповых упражнениях (три обруча и четыре булавы) на чемпионате мира – 2021 по художественной гимнастике, который прошёл в Китакюсю (Япония).

За финальное выступление представительницы российской команды получили 40,950 балла, допустив потерю предмета. В состав сборной вошли Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва. Первыми стали итальянские гимнастки, получившие 42,275 балла. Третье место досталось японской команде, которая набрала 40,900 балла. Четвёртыми стали китаянки, набравшие 40,850 балла.

Напомним, 29 октября сборная России по художественной гимнастике в этом же составе завоевала золотые медали чемпионата мира в групповом многоборье. Общий результат россиянок составил 88,350 балла. Серебро завоевала сборная Италии (86,000 балла). Бронзу взяли представительницы Беларуси (85,400 балла).