Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная России уступила Италии золото в групповых упражнениях с обручами и булавами на ЧМ

Сборная России уступила Италии золото в групповых упражнениях с обручами и булавами на ЧМ
Комментарии

Сборная России завоевала серебряные медали в групповых упражнениях (три обруча и четыре булавы) на чемпионате мира – 2021 по художественной гимнастике, который прошёл в Китакюсю (Япония).

За финальное выступление представительницы российской команды получили 40,950 балла, допустив потерю предмета. В состав сборной вошли Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва. Первыми стали итальянские гимнастки, получившие 42,275 балла. Третье место досталось японской команде, которая набрала 40,900 балла. Четвёртыми стали китаянки, набравшие 40,850 балла.

Художественная гимнастика. ЧМ-2021. Китакюсю, Япония
Групповые упражнения. 3 обруча + 4 булавы
31 октября 2021, воскресенье. 12:20 МСК
Окончено
1
Италия
42.275
2
Россия
40.950
3
Япония
40.900

Напомним, 29 октября сборная России по художественной гимнастике в этом же составе завоевала золотые медали чемпионата мира в групповом многоборье. Общий результат россиянок составил 88,350 балла. Серебро завоевала сборная Италии (86,000 балла). Бронзу взяли представительницы Беларуси (85,400 балла).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021