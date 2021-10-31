Батыршина восхитилась выступлением российских гимнасток на чемпионате мира в Китакюсю

Серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина прокомментировала выступление российских гимнасток на чемпионате мира в японском Китакюсю.

«Вчера я говорила, что этот чемпионат мира имени Дины Авериной. Сейчас я могу сказать, что это чемпионат имени Дины Авериной и всей сборной России. Понятно, что от нас ожидают, что всегда будем первыми в художественной гимнастике. Но после Олимпиады в Токио все немножко напряглись, не было стопроцентной уверенности. А сейчас всё вернулось на круги своя. Наши – лидеры в мире, равных нам нет. Просто фантастическое выступление всей нашей команды! Столько исторических рекордов побито, во всех видах, где выступали, завоеваны медали. Блестящее выступление, искренне поздравляю всю нашу команду и всю нашу страну!

Если оценивать сегодняшний день, то в очередной раз где выступали, там завоевали медали. Сегодня у нас золото и серебро. Могло быть, конечно, два золота. Но мы видели ошибочку с булавами и получили в итоге серебро, что тоже очень хорошо. Мы помним, когда позавчера выступали в групповом многоборье, девочки потеряли обруч и были четвертыми. Сегодня нам повезло. У наших основных соперников, белорусских гимнасток откровенно не получилось это упражнение, они еще ниже. Японки, ставшие третьими, сделали чисто, но они явно уступают нам и в технике исполнения, и в классе, и по сложности. Всё сложилось прекрасно!» — приводит слова Батыршиной «РИА Новости Спорт».