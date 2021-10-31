Ирина Винер-Усманова оценила итоги чемпионата мира по художественной гимнастике

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова подвела итоги чемпионата мира – 2021 в Китакюсю (Япония). Сборная России одержала убедительную победу в общем медальном зачёте турнира. В активе россиянок 13 наград – 7 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых.
«Оценю этот чемпионат мира как триумфальный. Мы не выиграли только две золотые медали. Получат ли Аверины отдых? Передышка будет у всех. Всем дадим отдохнуть. Мы сейчас летим в Дубай, где все будут отдыхать», — сказала Винер-Усманова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Большую часть золотых наград России принесла Дина Аверина, она завоевала четыре личных золота, в том числе Аверина победила в финале индивидуального многоборья и стала 18-кратной чемпионкой мира, что ещё никому не удавалось ранее.
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