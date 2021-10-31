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Звезда австралийского футбола задержан полицией за домогательства и избиение в Нью-Йорке

Звезда австралийского футбола задержан полицией за домогательства и избиение в Нью-Йорке
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25-летний игрок в австралийский футбол Джордан Де Гоуи был задержан полицией Нью-Йорка за домогательства и нападение, сообщает Daily News.

По информации издания, в ночь на субботу, 30 октября Де Гоуи проводил вечеринку на крыше одного из отелей Манхэттена. Именно там Джордан вместе со своим другом Люком Дайсоном подошли к одной из девушек на танцполе. Мужчины окружили девушку и причиняли ей неудобство нежелательными прикосновениями. Девушку на вечеринке сопровождал 37-летний мужчина, который попытался оттолкнуть австралийцев. В ответ Дайсон ударил его стеклянной бутылкой по лицу. Позднее австралийцы избили ещё одного мужчину, которого встретили по дороге в бар.

Де Гоуи – основной нападающий клуба «Collingwood» (Мельбурн). В 2018 году в адрес Джордана поступали обвинения в изнасиловании, однако суд закрыл дело.

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