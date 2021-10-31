Журова: FIG и спонсоры, наверное, не сильно в восторге от побед российских гимнасток

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала серебро россиянок в групповых упражнениях (три обруча и четыре булавы) на чемпионате мира – 2021 по художественной гимнастике, который прошёл в Китакюсю (Япония).
«Какой провал? Надо понимать, что человек — не робот. Спортсмены могут ошибаться. В случае, если какие-либо оплошности допускают российские спортсмены, это даже не столько касается художественной гимнастики, то надо понимать, что они не всегда растекаются так же, как у спортсменов из других стран.
В этом вопросе многое зависит от судей. Всё потому, что международным федерациям невыгодно, давайте честно, доминирование представителей какой-либо одной страны. И спонсорам это становится тоже не интересно. Мы же понимаем, как сейчас спонсоры относятся к России. И, соответственно, международная федерация понимает, что если будет выигрывать Россия, то у неё будет меньше спонсоров. Поэтому на первый план и выходят другие страны, за счёт чего и расширяется география вида спорта, увеличивается представительство художественной гимнастики в мире. Мы-то все радуемся победам России, а вот в международной федерации, наверное, не сильно в восторге от этого.
Когда одна страна в одном виде спорта остаётся на многие-многие годы единственной, кто выигрывает соревнования, то остальные начинают от неё отворачиваться, и у федерации банально остаётся меньше денег на развитие спорта. Это ведь касается не только художественной гимнастики», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».
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