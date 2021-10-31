«Ростов-Дон» уступил «Эсбьергу», потерпев второе поражение в Лиге чемпионов
Поделиться
Гандболистки «Ростов-Дона» потерпели второе поражение на групповом этапе Лиги чемпионов. В выездном матче шестого тура предварительного этапа в группе А «Ростов-Дон» уступил «Эсбьергу» со счётом 18:25. Самой результативной в составе российской команды стала Грас Заади, забившая 5 мячей. 4 раза отличилась Полина Кузнецова. У «Эсбьерга» по 8 мячей забили Марит Якобсен и Хенни Рейстад.
После шести туров группу А возглавляет «Ференцварош», следом за ним идёт «Эсбьерг», «Ростов-Дон» – третий.
В следующем матче 13 ноября «Ростов-Дон» на выезде сыграет с хорватской «Подравкой», занимающей седьмое место в группе А.
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа А. Шестой тур
«Эсбьерг» (Дания) — «Ростов-Дон» (Россия) — 25:18 (13:10).
Комментарии
- 31 октября 2021
-
17:52
-
17:30
-
17:04
-
17:00
-
16:46
-
16:21
-
16:03
-
15:58
-
15:48
-
14:56
-
13:38
-
13:29
-
12:27
-
11:51
-
11:32
-
08:30
- 30 октября 2021
-
23:58
-
23:28
-
23:12
-
21:04
-
20:44
-
19:10
-
16:50
-
16:00
-
15:41
-
15:40
-
15:13
-
15:13
-
14:29
-
14:19
-
13:43
-
13:28
-
13:11
-
13:06
-
12:30
Партнерский контент