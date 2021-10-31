«Ростов-Дон» уступил «Эсбьергу», потерпев второе поражение в Лиге чемпионов

Гандболистки «Ростов-Дона» потерпели второе поражение на групповом этапе Лиги чемпионов. В выездном матче шестого тура предварительного этапа в группе А «Ростов-Дон» уступил «Эсбьергу» со счётом 18:25. Самой результативной в составе российской команды стала Грас Заади, забившая 5 мячей. 4 раза отличилась Полина Кузнецова. У «Эсбьерга» по 8 мячей забили Марит Якобсен и Хенни Рейстад.

После шести туров группу А возглавляет «Ференцварош», следом за ним идёт «Эсбьерг», «Ростов-Дон» – третий.

В следующем матче 13 ноября «Ростов-Дон» на выезде сыграет с хорватской «Подравкой», занимающей седьмое место в группе А.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа А. Шестой тур

«Эсбьерг» (Дания) — «Ростов-Дон» (Россия) — 25:18 (13:10).