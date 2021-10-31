Гандболистки ЦСКА уступили «Оденсе» в Лиге чемпионов

Гандболистки ЦСКА потерпели второе поражение на групповом этапе Лиги чемпионов. В домашнем матче шестого тура предварительного этапа в группе В ЦСКА уступил датскому «Оденсе» со счётом 21:28.

Самой результативной в составе ЦСКА стала Екатерина Ильина, забившая 6 мячей. По 4 раза отличились Антонина Скоробогатченко и Виктория Шамановская. У «Оденсе» 8 мячей забила Миа Рей.

ЦСКА идёт на пятом месте в группе В, но у москвичек есть игра в запасе. Напомним, выездной матч первого тура с французским «Мецем» был перенесён. В следующем туре 14 ноября ЦСКА на своей площадке примет словенский «Крим».

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа В. Шестой тур

ЦСКА (Россия) — «Оденсе» (Дания) — 21:28 (13:14).