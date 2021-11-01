Винер-Усманова: в нас верит такая величайшая личность, как Владимир Владимирович Путин

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала поддержку со стороны президента России Владимира Путина. Напомним, Дина Аверина, завоевавшая серебряную медаль в личном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио, получила BMW X5, как другие российские олимпийские чемпионы.
«То, что произошло на Олимпиаде, в целом даже пошло нам на руку, потому что наши дети стали героями, их встречала страна на Красной площади. Дина Аверина была вызвана на трибуну вместе с Сергеем Лавровым.
И самое главное, что её поздравил президент нашей великой страны, который сказал, что знает, что мы сильнейшие и всё у нас будет хорошо. Вот это тоже для нас было огромным стимулом, чтобы выступать здесь ради этих слов, учитывая, что в нас верит такая величайшая личность мира, как Владимир Владимирович Путин», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.
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