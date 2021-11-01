Россиянин Евгений Наер вошёл в число лидеров на шахматном турнире Grand Swiss
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В Риге (Латвия) проходят открытый и женский шахматные турниры Grand Swiss. В пятом туре открытого турнира россиянин Евгений Наер обыграл армянина Роберта Оганисяна. Наер, набрав 4 очка, стал одним из лидеров соревнований вместе с Алирезой Фируджей (Франция) и Алексеем Шировым (Испания). На 0,5 очка отстают 14 шахматистов, включая россиян Павла Понкратова и Александра Предке.
В женском турнире по 4 очка набрали Нино Бациашвили (Грузия), Элизабет Петц (Германия), Чжу Цзинер (Китай), Лэй Тинцзи (Китай) и Иоланта Завадска (Польша). На 0,5 очка отстают Нана Дзагнидзе (Грузия), Наталья Погонина (Россия), Дронавалли Харика (Индия) и Ольга Баделько (Россия).
Турниры в столице Латвии завершатся 8 ноября. Призовой фонд составляет $ 550 000.
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