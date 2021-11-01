Батыршина: у сборной Болгарии тоже произошла травма, и они ничего не смогли с этим сделать

Серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина прокомментировала выступление российских гимнасток на чемпионате мира в японском Китакюсю. Батыршина напомнила, что одна из россиянок получила травму незадолго до старта турнира.

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«На соревнования должны были поехать 6 гимнасток. 4 участвовали в обоих упражнениях, а двое — менялись. Но за несколько дней до старта Ольга Карасёва, гимнастка, участвовавшая в обоих упражнениях, получила травму, и вместо неё встала Полина Орлова, которая должна была выступать в другом виде.

Выучить всю партию, выступать в том виде, к которому ты не готовилась вместе со всеми, — просто фантастика! Это очень сложно. У сборной Болгарии тоже произошла травма, и они ничего не смогли с этим сделать, потому что взять и за несколько дней подготовить то, что другие нарабатывают месяцами, практически нереально!

Я, когда узнала об этом, была просто поражена… Для меня групповое упражнение и так за гранью понимания, а тут вообще нет слов!» — написала Батыршина в своём «инстаграме».